Corto circuito improvviso, scoppia l’incendio in casa: donna intossicata

La proprietaria dell'abitazione, situata nel centro di Agrigento, era presente al momento dell'incendio e avrebbe tentato di spegnere le fiamme.

Si è registrato un pericoloso incendio in una casa di via San Vito, nel centro di Agrigento: una persona è rimasta intossicata.

Ecco la prima ricostruzione dell’episodio, accaduto nel pomeriggio di ieri (venerdì 12 maggio).

Incendio in casa ad Agrigento, una donna intossicata

Pare che il rogo sia divampato a causa di un corto circuito di una presa elettrica presente all’interno dell’abitazione di via San Vito. In pochissimo tempo, le fiamme sarebbero riuscite ad avvolgere totalmente e a distruggere un divano. La proprietaria della casa, presente al momento dell’incendio, sarebbe rimasta leggermente intossicata nel tentativo di spegnere le fiamme. In più, avrebbe riportato anche delle ustioni (pare, fortunatamente, non gravi) alle mani.

Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’accaduto, sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti di Agrigento, i vigili del fuoco del comando provinciale per spegnere l’incendio e il personale del 118 per assistere e medicare la malcapitata ferita.

Il rogo in lavanderia a Porto Empedocle

Non si tratta dell’unico incendio registrato in provincia di Agrigento. In particolare, nel corso della scorsa notte, un rogo ha interessato una nota lavanderia di Porto Empedocle. Pare che a far partire le fiamme sia stato un improvviso guasto a uno dei macchinari (o forse all’impianto della corrente).

Si è rivelato necessario, anche in questo caso, l’intervento dei vigili del fuoco – con ben quattro mezzi – per spegnere le fiamme. Ingenti i danni all’esercizio.

Immagine di repertorio