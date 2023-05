Incendio nella notte, fiamme in una grossa lavanderia: ingenti i danni

Famiglie evacuate temporaneamente e vigili del fuoco in azione per spegnere il pericoloso incendio nell'Agrigentino

Momenti di paura nelle scorse ore in via Lombardia a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, dove si è verificato un incendio in una grande lavanderia.

Sono in corso le indagini di rito su quanto accaduto.

Incendio in lavanderia a Porto Empedocle nella notte

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, attualmente al vaglio degli inquirenti, a innescare il rogo sarebbe stato il cortocircuito di uno dei macchinari o un guasto improvviso all’impianto elettrico.

Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’incendio, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento con ben quattro mezzi. Sarebbero servite diverse ore per spegnere le fiamme. Pare, purtroppo, che i danni provocati dalle fiamme alla struttura siano piuttosto ingenti. Alcune famiglie residenti nello stesso stabile in cui si trova la lavanderia – che si occupa anche di servizi per B&B, ristoranti e altre attività – sarebbero state temporaneamente evacuate, ma per fortuna non risultano feriti.

Intervenute anche le forze dell’ordine per avviare gli accertamenti del caso. L’ipotesi privilegiata è quella accidentale.

Immagine di repertorio