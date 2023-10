Brucia ancora il Messinese, a fuoco i colli San Rizzo: pompieri e canadair in azione

Vigili del fuoco all'opera per spegnere l'incendio scoppiato in queste ore sui colli San Rizzo. Ieri altri roghi.

Non smette di bruciare la Sicilia, dopo i numerosi incendi esplosi nelle scorse ore in diverse province isolane. Un nuovo incendio si è sviluppato nella giornata di lunedì 16 ottobre sui colli San Rizzo, nella zona di Cataratti, in provincia di Messina.

Le fiamme sono scoppiate lungo la strada che conduce al Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo”.

Incendio nel Messinese, spegnimento in corso

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco con una squadra del Comando provinciale di Messina, oltre all’intervento di un canadair che ha effettuato diversi lanci d’acqua dall’alto per riuscire a domare le fiamme. Presenti anche i volontari del servizio antincendio della Protezione civile della Regione Siciliana.

Nella giornata di domenica 15 ottobre la provincia di Messina era stata interessata dagli incendi scoppiati nelle località di Caronia, Graniti e Motta d’Affermo.