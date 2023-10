Incendio in un’abitazione nel Siracusano: soccorsi marito e moglie

Sono intervenuti sul posto i medici del 118 e i vigili del fuoco. La coppia è stata soccorsa e accompagnata all'ospedale di Avola

Momenti di paura in un’abitazione di Noto, in provincia di Siracusa. Per cause ancora da chiarire un incendio si è sviluppato in un appartamento di via Garibaldi nel quale vivono marito e moglie.

L’intervento dei vigili del fuoco

Lanciato l’allarme da alcuni residenti, sono intervenuti sul posto i medici del 118 e i vigili del fuoco. La coppia è stata soccorsa e accompagnata all’ospedale di Avola per accertamenti. Presenti anche gli agenti del commissariato locale per i rilievi del caso.