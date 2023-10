Incendio danneggia la porta di una ludoteca a Licata: trovata tanica di benzina

Sull'episodio sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri: i militari potrebbero avvalersi delle immagini di videosorveglianza

E’ di origine dolosa l’incendio che ha danneggiato la scorsa notte la porta d’ingresso di una ludoteca a Licata, in provincia di Agrigento. Non ci sono dubbi sulla natura del rogo avvenuto in contrada San Michele che, fortunatamente, non si è propagato all’interno della struttura.

L’intervento dei vigili del fuoco

Lanciato l’allarme da alcuni residenti, sul luogo dell’incendio sono intervenuti tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Poco distante dal luogo dell’incendio è stata ritrovata una tanica contenente liquido infiammabile.

Indagano i carabinieri

Sull’episodio sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri di Licata: i militari potrebbero avvalersi delle immagini provenienti dalla telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.