In fiamme abitazione in via Umberto, sospetti su un uomo: avrebbe appiccato l’incendio

L'incendio sarebbe stato appiccato volontariamente da un uomo ascoltato in serata dai carabinieri. Vigili del fuoco in azione.

Momenti di apprensione quelli vissuti nel pomeriggio di ieri in via Umberto a Sant’Alfio, in provincia di Catania, a causa di un incendio scoppiato al piano terra di un’abitazione.

L’interrogatorio dell’uomo

Le fiamme, secondo quanto si apprende, sarebbero di natura dolosa in quanto appiccate da una persona che è stata successivamente fermata dai carabinieri.

L’individuo bloccato dai militari in un terreno incolto della zona dopo essere stato braccato dalle forze dell’ordine, avrebbe infatti dato fuoco alla casa a seguito di alcuni dissidi familiari. In serata sarebbe poi stato ascoltato in caserma per chiarire la sua posizione.

Incendio a Sant’Alfio, la conta dei danni

L’incendio ha gravemente danneggiato il piano terra della palazzina e parte del piano superiore. Fortunatamente, non si registrano danni a persone poiché nel momento sono partite le fiamme l’appartamento sarebbe stato vuoto.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, mentre sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per fare luce su quanto accaduto.