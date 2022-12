Incendio in casa per anziani, 1 morto e 4 feriti

La presenza delle fiamme nella stanza di uno degli ospiti della struttura è stata segnalata da un'infermiera

Una donna è morta nell’incendio scoppiato in una casa per anziani nel quartiere berlinese di Neukoelln. Secondo la polizia di Berlino, le indagini finora lasciano pensare ad un incendio colposo.

La presenza delle fiamme nella stanza di uno degli ospiti della struttura è stata segnalata da un’infermiera alle 6.40 di questa mattina. Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno rapidamente spento le fiamme e successivamente hanno trovato un corpo senza vita in una delle stanze. Quattro persone risultano ferite: due di loro sono state ricoverate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo.