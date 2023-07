Paura nella notte, fiamme in stabilimento balneare: scattano le indagini a Licata

Ancora da chiarire la dinamica dell'incendio. Non si esclude nessuna pista.

Momenti di preoccupazione, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave, per un incendio scoppiato in un lido tra contrada Pisciotta e Torre di Gaffe a Licata (AG) nel corso della notte.

Sono in corso le indagini di rito per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Incendio in lido di Licata, si indaga

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nella notte le fiamme avrebbero avvolto lo stabilimento balneare intorno alla mezzanotte. Si è rivelato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina per spegnere il rogo, la cui origine al momento non risulta accertata. Non si esclude la pista dolosa.

Pare che, purtroppo, i danni siano ingenti; tuttavia, fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto anche carabinieri e polizia per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed effettuare gli accertamenti di rito.

Immagine di repertorio