Incidente sulla A18 Messina-Catania, auto si schianta in galleria: traffico bloccato

Ennesimo incidente sull'autostrada A18 Messina-Catania, all'altezza di Letojanni. Una donna ferita a seguito dello schianto, ecco cos'è accaduto.

Ennesimo incidente stradale lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, in direzione del capoluogo etneo. In base a una prima ricostruzione dei fatti, il sinistro si sarebbe verificato all’interno della galleria Parrino, nel territorio di Letojanni.

La conducente, una donna di 45 anni originaria di Catania, si trovava a bordo di una Hyundai i10 avrebbe perso improvvisamente il controllo della propria auto, schiantandosi prima contro la panchina e, in seguito, contro il muro della galleria.

Incidente A18 Messina-Catania, i soccorsi

Il mezzo a quattro ruote avrebbe poi effettuato un testacoda sulla carreggiata per poi arrestare la propria corsa sulla corsia di sorpasso. La guidatrice del mezzo è stata soccorsa dai sanitari del 118, i quali hanno provveduto a trasferire la malcapitata all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina.

Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Per lei, infatti, si parla soltanto di lievi ferite. La circolazione stradale lungo il tratto della A18 è rimasta bloccata per diversi minuti. Lunghe le code che si sono formate lungo l’autostrada che collega i due capoluoghi di provincia.

Fonte foto: Facebook – Rob Erta