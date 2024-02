Investito da un furgone mentre viaggia in bici sulla Statale 115: tragico incidente ad Acate

Terribile incidente sulla Statale 115: nulla da fare per un 34enne.

Tragedia ad Acate, in provincia di Ragusa, dove un giovane di 34 anni è rimasto vittima di un incidente stradale: sarebbe stato investito mentre viaggiava in bici lungo la Strada Statale 115 Vittoria – Gela nella tarda serata di domenica 11 febbraio.

La vittima è un cittadino senegalese.

Incidente ad Acate, morto 34enne investito da furgone

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un furgone avrebbe travolto il 34enne mentre si trovava in bici nei pressi di un ristorante di Acate. Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’accaduto, sono intervenuti gli operatori del 118 per trasferire il malcapitato in ospedale.

Nonostante i tentativi dei medici, per il 34enne non c’è stato nulla da fare: è morto poche ore dopo l’arrivo in ospedale. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. I carabinieri hanno avviato le indagini di rito sulla tragedia.

La tragedia a Palermo

Un altro incidente si è concluso tragicamente a Palermo: dopo una settimana di agonia, è morto Roberto Hodl. L’anziano – 83 anni – era originario di Fiume ed era stato investito da una microcar lo scorso 4 febbraio mentre attraversava la strada nei pressi di piazza Leoni. Gli inquirenti hanno avviato un’indagine per omicidio stradale.

