Investito da una microcar a Palermo, Roberto Hodl muore dopo una settimana di agonia

Ancora una vittima della strada in Sicilia: è morto, dopo una settimana di agonia, Roberto Hodl, investito da una microcar in piazza Leoni a Palermo.

L’uomo aveva 83 anni ed è deceduto nella notte tra domenica e lunedì.

L’incidente risale allo scorso 4 febbraio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe stato travolto da una microcar mentre attraversava la strada in zona piazza Leoni a Palermo. In seguito all’intervento del 118, l’anziano è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia: per una settimana circa è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto alla Medicina d’urgenza. Purtroppo per l’83enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto nella notte tra domenica e lunedì.

La vittima

Roberto Hodl era nato a Fiume e nel 2013 – in occasione del Giorno del ricordo – era stato insignito dall’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in memoria della sorella Enrichetta, rapita dai partigiani titini e imprigionata nelle locali carceri prima di svanire nel nulla.

Omicidio stradale

Sulla morte di Roberto Hodl è in corso un’indagine. Pare che alla guida della microcar che avrebbe investito e ucciso l’anziano ci fosse un ragazzo di 16 anni. L’adolescente dovrà rispondere del reato di omicidio stradale.

