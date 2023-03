Dramma ad Acate, la sciarpa si incastra nel trapano e strangola un anziano

Tragedia in una casa di via Amari: l'uomo di 91 anni è morto mentre stava facendo dei lavoretti

Tragedia ad Acate, in provincia di Ragusa. Un uomo di 91 anni, Antonino Campo, è morto a causa di un incidente domestico. L’anziano, ipovedente, era solo nella sua casa di via Michele Amari mentre stava svolgendo alcuni lavoretti ed è deceduto strangolato dalla sua sciarpa.

La sciarpa che l’anziano portava al collo si sarebbe incastrata negli ingranaggi del trapano che l’uomo stava utilizzando e si sarebbe aggrovigliata a tal punto da soffocarlo. L’anziano, sposato, in quel momento era solo in casa e quando i soccorsi sono arrivati sul posto per lui non cera più nulla da fare.

Una morte assurda e terribile la sua che ha gettato nello sconforto quanti lo conoscevano. L’uomo, infatti, era molto conosciuto dal momento che vendeva legna ad Acate. I funerali si terranno nella Chiesa Madre oggi, mercoledì 15 marzo alle 15,30.