Incidente stradale sulla 640, Ford Focus si schianta contro guardrail: c’è un ferito

L'uomo protagonista dell'incidente sulla SS 640 è stato trasportato in ospedale. Fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.

Ennesimo incidente stradale in Sicilia. Il nuovo sinistro si è verificato in queste ore lungo la Strada Statale 640, tra i territori di Agrigento e Favara.

Il sinistro

Secondo la ricostruzione dei fatti, un uomo che si trovava alla guida di una Ford Focus avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo così contro il guardrail posto ai margini della carreggiata. L’incidente, autonomo, non avrebbe coinvolto altri mezzi o persone.

Sul luogo del sinistro si sono presentati i sanitari del 118, i quali hanno provveduto a soccorrere il malcapitato trasportandolo al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

Le condizioni del ferito

Il guidatore avrebbe rimediato alcune ferite ma, fortunatamente, non si troverebbe in pericolo di vita. Presenti sul posto dove si è verificato lo schianti gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati di effettuare i rilievi di rito.