Scontro tra due auto in corso Vittorio Emanuele: 3 feriti nel Palermitano

Violento impatto tra Mercedes e Fiat Cinquecento a Misilmeri: intervengono carabinieri e 118.

Nuovo incidente a Misilmeri, in provincia di Palermo: due auto si sono scontrate in corso Vittorio Emanuele.

Il bilancio è di 3 feriti.

Incidente con feriti a Misilmeri

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le due auto – una Mercedes Classe A e una Fiat Cinquecento – si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. In seguito all’impatto, i due veicoli sarebbero finiti contro dei mezzi in sosta, danneggiandoli.

Tre i feriti, soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti in ospedale. Al momento, non sono noti ulteriori notizie sulle loro condizioni. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità nella zona interessata dal sinistro.

La tragedia nel Catanese

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Nelle scorse ore un altro incidente si è concluso nel peggiore dei modi per un 18enne a Piano Tavola (Belpasso, provincia di Catania): il ragazzo è morto in seguito a uno scontro tra il suo scooter Honda Sh e una Alfa Romeo Giulietta. Inutili, purtroppo i tentativi di soccorso. La giovane vittima era stata soccorsa, assieme all’amico, rimasto anch’egli ferito e trasportato all’ospedale San Marco di Catania, ma il ricovero si è rivelato insufficiente a salvare la vita del ragazzo.

Immagine di repertorio