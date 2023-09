Grave scontro auto-moto in via Alfredo Capitano, 50enne finisce in ospedale: le sue condizioni

Ennesimo incidente sulle strade siciliane, un 50enne è rimasto ferito dopo lo scontro avvenuto in via Alfredo Capitano.

È stato sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento un motociclista 50enne rimasto coinvolto in un violento incidente stradale avvenuto nella giornata di sabato 2 settembre in via Alfredo Capitano, a poca distanza dalla Valle dei Templi.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe finito oltre il guardrail che delimita la strada a seguito di uno scontro tra la sua moto Honda e una Fiat 500.

Incidente ad Agrigento, come sta il ferito

Il motociclista, ha riportato delle serie conseguenze e, come detto è stato trasferito nel nosocomio del capoluogo agrigentino per essere ricoverato e operato dai medici.

Fortunatamente, nonostante la tremenda botta, il 50enne non si troverebbe in pericolo di vita. Meno gravi le conseguenze degli occupanti del mezzo a quattro ruote. In merito all’incidente di sabato sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Municipale.