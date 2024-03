Incidente in autostrada, auto ribaltata a Palermo: ferita donna incinta

Ancora da verificare la dinamica dell'accaduto: necessari accertamenti per la donna coinvolta.

Si registra un incidente stradale a Palermo, all’altezza dello svincolo Tommaso Natale – Mondello, nella corsia in direzione Trapani della Palermo-Mazara (A29): coinvolta una donna incinta.

Si tratterebbe di un incidente autonomo.

Incidente a Tommaso Natale, donna incinta ferita

Rimane ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Pare che sia coinvolto un unico mezzo, quello a bordo del quale viaggiava la donna in stato di gravidanza. L’auto si sarebbe ribaltata per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito la malcapitata in ospedale per i dovuti accertamenti. Fortunatamente, in base alle indiscrezioni riportate da BlogSicilia, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sono in corso le dovute indagini sull’accaduto. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso.

La tragedia nel Catanese

Un altro incidente, purtroppo mortale, si è verificato nella notte a Belpasso, in provincia di Catania. A perdere la vita un giovane di 20 anni, che viaggiava in auto assieme ad altri tre ragazzi (rimasti feriti). In seguito allo schianto contro un muretto al margine della Strada Provinciale 92, purtroppo, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Il dramma a Palermo

Poche ore dopo a Palermo un operaio della RAP – la società che si occupa della raccolta rifiuti in città – sarebbe stato travolto da un’auto e sarebbe finito in ospedale in codice rosso. Sono ancora in corso le dovute indagini sulla dinamica dell’incidente.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio