Grave incidente nella notte, scontro auto-scooter: giovane in prognosi riservata

Violento impatto ad Avola, nel Siracusano: centauro trasferito in ospedale.

Grave incidente ad Avola, in provincia di Siracusa, nel corso della notte: a scontrarsi un’automobile e uno scooter.

Il bilancio è di una persona ferita, attualmente in prognosi riservata.

Incidente ad Avola nella notte, un ferito grave

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, un’auto modello Nissan e uno scooter si sarebbero scontrati tra via Cappellini e via Palestro nel comune del Siracusano.

In seguito al violento impatto, ad avere la peggio sarebbe stato il giovane centauro, rimasto ferito gravemente. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che hanno trasferito il malcapitato in ospedale. Attualmente sarebbe in prognosi riservata. Miracolosamente illeso, invece, il conducente dell’auto.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

La tragedia di Marina di Ragusa

Purtroppo quello di Avola non è l’unico incidente grave che si è verificato nelle scorse ore in Sicilia. A Marina di Ragusa, un uomo di 38 anni – Samuele Giudice, zio dei cuginetti D’Antonio “falciati” a Vittoria quattro anni fa – avrebbe perso la vita dopo essere stato investito da un’auto modello BMW. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti sulla dinamica di quanto accaduto.

