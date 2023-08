Sangue in strada a Belvedere, scontro auto-scooter: grave una coppia

Ennesimo grave incidente a Siracusa, due giovani in gravi condizioni in ospedale.

Ennesimo grave incidente a Siracusa, per l’esattezza nella frazione nord di Belvedere: a rimanere ferita è stata una giovane coppia.

L’episodio si è verificato nel weekend, lo scorso sabato sera.

Incidente a Belvedere, grave giovane coppia

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero scontrati un’auto e uno scooter. Una coppia di giovani, che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote, sarebbe stata sbalzata dalla sella in seguito al violento impatto.

I due, un ragazzo e una ragazza, sono rimasti feriti. In seguito alle segnalazioni di alcuni passanti ai soccorritori, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito i malcapitati in ospedale con codice rosso. Purtroppo sarebbero entrambi in gravi condizioni e i medici avrebbero sottoposto entrambi a un intervento chirurgico.

Presenti anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità. Sono in corso le indagini di rito su quanto accaduto.

Impatto nella notte nel Messinese

Non si tratta dell’unico grave incidente in Sicilia nelle ultime ore. A Sant’Agata di Militello, nel Messinese, sette persone sono rimaste ferite (due in modo grave) in seguito all’impatto tra due auto nei pressi dello svincolo che conduce all’A20.

Immagine di repertorio