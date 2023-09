Scontro tra bici elettrica e Audi in via Crispi: corsa in ospedale per giovane

Brutto incidente nel centro di Agrigento: giovane finisce in ospedale.

Si registra l’ennesimo incidente nel centro di Agrigento, per l’esattezza in via Crispi, dove si sono scontrate un’auto e una bici elettrica.

Si registra un ferito, un giovane immigrato residente ad Agrigento.

Incidente in via Crispi ad Agrigento, scontro auto – bici

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la bici elettrica e l’auto – modello Audi -, condotta da un turista tedesco, si sarebbero scontrate nei pressi di un hotel del centro agrigentino.

Ad avere la peggio è stato il giovane ciclista, finito sull’asfalto e rimasto ferito in seguito all’impatto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasferito il ragazzo in ospedale. Avrebbe riportato diversi traumi ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi di rito.

Immagine di repertorio