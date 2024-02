Il sinistro è avvenuto sulla statale 113

Un pauroso incidente si è verificato la scorsa notte a Capo d’Orlando (statale 113) in provincia di Messina. Un’auto ha impattato violentemente contro un muro per cause ancora in corso di accertamento.

A bordo della vettura c’erano alcuni giovani, due ragazzi sono stati estratti dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco e trasportati in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine e le ambulanze del 118.