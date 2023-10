Incidente: chiusa temporaneamente la A29 Dir “Alcamo-Trapani”

Incidente sulla A29 Dir "Alcamo-Trapani" nelle vicinanze del km 17,000. Coinvolti due mezzi e ferite quattro persone.

Incidente sulla A29 Dir “Alcamo-Trapani” nelle vicinanze del km 17,000. Coinvolti due mezzi e ferite quattro persone. Il traffico temporaneamente chiuso in direzione Alcamo. I guidatori dovranno percorrere una strada secondaria: vi è uscita obbligatoria a Fulgatore. La sospensione della circolazione è dovuta alla presenza dei soccorsi e all’esecuzione dei rilievi per accertare la dinamica del sinistro. Presenti in loco anche le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per gestire la viabilità e permettere la riapertura del tratto stradale.