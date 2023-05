Incidente choc: autobus con lavoratori marocchini si ribalta, un morto e 25 feriti

Non si sa ancora cosa abbia causato la tragedia in una regione famosa per la sua grande industria agroalimentare.

Un autobus che trasportava lavoratori stagionali marocchini si è ribaltato nel sud della Spagna: una donna è morta e 25 sono rimaste ferite, sette delle quali in modo molto grave.

Alla ricerca della causa

L’incidente è avvenuto poco prima dell’alba su una strada a circa 50 chilometri dalla città andalusa di Huelva. Il veicolo trasportava un totale di 34 lavoratori agricoli marocchini. “Una donna è morta e altre 25 persone sono rimaste ferite”, hanno dichiarato i servizi di soccorso sul sito web del governo regionale. Non si sa ancora cosa abbia causato la tragedia in una regione famosa per la sua grande industria agroalimentare.

Il cordoglio

Il ministro del Lavoro spagnolo Yolanda Diaz ha espresso “le sue condoglianze e il suo profondo cordoglio ai lavoratori che hanno subito questo gravissimo incidente”.