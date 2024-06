Incidente horror a lavoro: macchinario stacca braccio ad operaio

Invece di essere soccorso, l'uomo è stato abbandonato in strada, non molto distante dalla sua abitazione: è in gravi condizioni

Un uomo, nel pomeriggio di ieri lunedì 17 giugno, è stato lasciato in strada dai datori di lavoro con un braccio mozzato. L’arto si sarebbe staccato dopo un incidente sul lavoro, tranciato accidentalmente da un macchinario.

Abbandonato in strada dai colleghi

L’operaio, addetto al taglio del fieno, avrebbe avuto l’incidente con un macchinario ed invece di essere soccorso è stato abbandonato in strada, non molto distante dalla sua abitazione.

L’operaio è stato soccorso e trasportato, con l’eliambulanza, in ospedale a Roma. Sul caso indagano i carabinieri.

