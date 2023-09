Nuovo incidente sul lavoro, operaio cade da muretto e resta intrappolato ad Agrigento

Momenti di paura per l'uomo, che lavorava nei pressi di una palazzina di via Acrone. Intervengono i vigili del fuoco.

Ennesimo incidente sul lavoro ad Agrigento, nei pressi di una palazzina di via Acrone, dove un operaio è rimasto intrappolato in un’intercapedine dopo essere caduto da un muretto.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì 8 settembre, e si è rivelato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Incidente sul lavoro ad Agrigento, operaio intrappolato in intercapedine

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe caduto – per cause da accertare – da un’altezza di circa 2 metri e sarebbe finito all’interno di un’intercapedine, rimanendovi intrappolato.

In seguito alla segnalazione di quanto accaduto da parte di alcuni residenti dell’area, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che hanno liberato il malcapitato e lo hanno affidato agli operai del 118. L’operaio, addetto alla manutenzione di contatori idrici, è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio. Nonostante i traumi riportati, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento per svolgere gli accertamenti del caso sull’incidente sul lavoro registrato nei pressi della palazzina di via Acrone. La dinamica e le eventuali responsabilità rimangono da chiarire.

Immagine di repertorio