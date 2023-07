Nuova morte bianca in Sicilia, operaio precipita da struttura in legno e muore

Nuovo incidente mortale sul lavoro, vittima un operaio di 41 anni. La tragedia a Caronia, nel Messinese.

Ennesima tragedia sul lavoro in Sicilia: in seguito a un incidente, intorno alle 12.30 di oggi (giovedì 13 luglio) a Caronia, in provincia di Messina, è morto un operaio.

Si tratta di un uomo di 41 anni, le cui generalità al momento non sono note.

Incidente mortale sul lavoro a Caronia, vittima un operaio

Rimane ancora da confermare e al vaglio degli inquirenti la dinamica di quanto accaduto nel primo pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 12.30, la vittima sarebbe caduta da una struttura in legno mentre eseguiva degli interventi in contrada Marascotto.

In seguito alla caduta, purtroppo, per il malcapitato non c’è stato nulla da fare. L’uomo, nonostante i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 e la corsa disperata verso l’ospedale di Sant’Agata di Militello, è deceduto per le ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Caronia e della compagnia di Santo Stefano di Camastra per i rilievi e gli accertamenti di rito.

Immagine di repertorio