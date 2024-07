Dramma sul lavoro, operaio schiacciato da furgone: è grave al Civico di Palermo

Trasferito in codice rosso in ospedale, l'uomo è in prognosi riservata.

Ennesimo drammatico incidente sul lavoro a Misilmeri, in contrada Scalambra: un operaio, un 34enne di Mussomeli (CL), è rimasto schiacciato da un Fiat Iveco mentre stava riempiendo una cisterna d’acqua.

L’uomo è in gravi condizioni.

Incidente sul lavoro a Misilmeri, operaio schiacciato

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo del 34enne – un Fiat Iveco – si sarebbe ribaltato mentre l’operaio stava riempiendo una cisterna d’acqua sul cassone del furgoncino. Non è chiaro cosa abbia determinato il ribaltamento del mezzo, si pensa sia stato il peso eccessivo del carico.

Su quanto accaduto sono in corso le dovute indagini. Se ne occupano i carabinieri, intervenuti sul luogo dell’ennesimo incidente sul lavoro.

Il ferito

Gli operatori del 118 hanno trasferito il ferito all’ospedale Civico di Palermo in codice rosso. Attualmente, si trova in prognosi riservata.

La tragedia di Comiso

Poche settimane fa un altro incidente sul lavoro si è concluso in tragedia. In particolare, a Comiso (RG), un 60enne è rimasto schiacciato da un Tir lungo la Comiso-Chiaramonte. Nonostante l’intervento del 118 e l’impiego di un elisoccorso, il malcapitato sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. In corso le indagini di rito sull’accaduto.

