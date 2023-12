Tragedia in cantiere, operaio 28enne viene travolto da cassaforma: morto sul colpo

L'operaio sarebbe morto a causa del peso dell'oggetto che si sarebbe staccato improvvisamente da una autogru.

Un operaio di 28 anni di origini egiziane ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una cassaforma metallica in un cantiere edile. L’incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 11 dicembre, in via Paravicini all’altezza di via Sammartini a Milano.

La ricostruzione della tragedia

Secondo la ricostruzione dei fatti, la tragedia sarebbe avvenuta al decimo piano quando, durante la movimentazione di una autogru, si sarebbe verificato il distacco della cassaforma.

L’oggetto avrebbe quindi colpito in pieno il 28enne, il cui peso lo ha schiacciato senza dargli scampo. Sul posto dell’incidente si sono presentati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e l’Ats. Non è ancora nota l’identità della vittima.