Dramma nel Catanese, operaio investito da camion nell’isola ecologica: è grave

Un altro infortunio grave durante il lavoro: operaio di Giarre trasferito in ospedale in elisoccorso.

Un altro grave incidente sul lavoro in provincia di Catania: coinvolto un operario di 56 anni, investito da un camion nell’isola ecologica di Riposto.

Purtroppo sarebbe in gravi condizioni.

Incidente sul lavoro a Riposto, operaio investito

Rimane ancora da accertare l’esatta dinamica del terribile infortunio. Secondo una prima ricostruzione, il 56enne giarrese sarebbe stato travolto da un camion mentre si trovava in strada nei pressi dell’isola ecologica di Riposto. Il malcapitato sarebbe rimasto schiacciato tra un muretto di pietra e il camion dell’igiene urbana nel tentativo di evitare che il mezzo si schiantasse proprio contro il muro. L’impatto gli avrebbe provocato diversi traumi addominali.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasferire il malcapitato in ospedale e i carabinieri per accertare la dinamica di quanto accaduto. Le condizioni dell’uomo, secondo le prime indiscrezioni, sarebbero gravi.

Il commento del sindaco

Il sindaco di Riposto Davide Vasta è giunto al centro di raccolta comunale di via Carbonaro dove si è verificato l’incidente sul lavoro.

“Purtroppo questa mattina ci siamo svegliati con questa brutta notizia – dichiara il sindaco Davide Vasta – Ci siamo recati sul posto per capire cosa fosse successo e abbiamo trovato i carabinieri che stavano compiendo i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente. L’operaio era già stato trasportato al Trauma Center del Cannizzaro, dove si trova in questo momento. Ci siamo subito attivati per capire in quali condizioni fosse arrivato. È arrivato con codice rosso con politraumi da schiacciamento ma è vigile e collaborativo e questo, naturalmente, ci conforta. Adesso i medici stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso”.

“Nelle prossime ore – spiega il primo cittadino – avremo un quadro più preciso”. Intanto l’isola ecologica resta chiusa al pubblico mentre il camion è stato sottoposto a sequestro dai carabinieri. Una circostanza che oggi comporterà disagi nel servizio di raccolta dei rifiuti. “Ci scusiamo anticipatamente con la cittadinanza – conclude il primo cittadino – per i disagi che potrebbero verificarsi oggi. Il sequestro del camion purtroppo rallenterà la normale attività. Da domani il servizio riprenderà regolarmente”.

La tragedia nel Messinese

Sono trascorse appena 24 ore dall’ultimo grave incidente sul lavoro in Sicilia, purtroppo mortale. A Rocca di Caprileone (ME), un operaio di 51 anni avrebbe perso l’equilibrio scendendo dal camion in fase di scarico. L’impatto con il suolo e il conseguente trauma cranico, purtroppo, si sono rivelati fatali per il malcapitato. Sul posto i soccorritori, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.

Sotto shock i colleghi, testimoni dell’incredibile tragedia.

Immagine di repertorio