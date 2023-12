Ancora un morto sul lavoro, incidente fatale durante lo scarico del camion nel Messinese

Vittima un uomo di 51 anni. Sul posto carabinieri e 118. Inutili tutti i tentativi di soccorso.

Un uomo italiano di 51 anni ha perso la vita questa mattina nel comune di Rocca di Caprileone (ME) in un tragico incidente sul lavoro.

Si tratta dell’undicesima “morte bianca” nella provincia messinese da inizio anno.

Incidente mortale sul lavoro a Rocca di Caprileone

L’incidente si è verificato nei pressi di un capannone della zona sito in via Industriale, dove sono presenti alcune delle più importanti aziende di tutto il territorio tirrenico. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 51enne era occupato nella fase di scarico del camion che guidava quando, scendendo dalla cabina del mezzo, avrebbe perso l’equilibrio cadendo accidentalmente all’indietro e sbattendo con violenza la testa sull’asfalto.

Immediati sono stati i soccorsi da parte dei mezzi del 118, ma i medici giunti sul posto hanno solo potuto costatare il decesso del 51enne. Il trauma cranico subito dopo l’impatto sarebbe stato fatale per l’uomo, soccorso anche dai colleghi presenti e tutt’ora sotto shock per l’accaduto.

Giunte sul luogo anche le pattuglie della compagnia carabinieri del comando di Sant’Agata di Militello assieme al magistrato di turno, che sarà adesso chiamato ad accertare la dinamica dei fatti.

Una strage senza fine

Una scia di sangue che pare inarrestabile quella dei gravi incidenti e delle morti sul lavoro in provincia di Messina. In base agli ultimi rilevamenti, effettuati lo scorso ottobre, in tutto il Paese sono 869 le vittime sul lavoro registrate solo da inizio 2023. Un bilancio catastrofico di 86 decessi al mese, cioè oltre 21 vite spezzate ogni settimana. E nel quadro nazionale basato sui dati ufficiali forniti da Inail, la Sicilia non se la passa affatto bene.

In due province siciliane in particolare si registra una delle incidenze di mortalità più elevate di tutto il Paese. Al primo posto della regione vi è Siracusa, il cui polo industriale è tra i più importanti di tutta l’Isola; subito dietro proprio la provincia di Messina. Undici i morti sul lavoro registrati da inizio anno nell’area peloritana su un totale di 168.000 occupati, con una incidenza di circa il 60%.

