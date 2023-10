Taxi si ribalta nella notte in via Francesco Sforza, tre feriti portati in ospedale

Incidente nella notte a Milano, un taxi si è ribaltato causando il ferimento di tre persone. Da accertare le cause.

Notte movimentata quella trascorsa tra mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre in via Francesco Sforza, in pieno centro a Milano, a causa di un incidente stradale.

L’incidente

Secondo la ricostruzione dei fatti un taxi si sarebbe ribaltato sull’asfalto per cause ancora da accertare, provocando il ferimento non grave di tre persone che si trovavano a bordo.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale. I feriti sono stati trasportati agli ospedali Fatebenefratelli e Policlinico di Milano per alcune contusioni.

Non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. La dinamica dell’incidente che ha coinvolto il taxi è ancora da chiarire attraverso gli accertamenti.