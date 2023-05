Grave incidente nel Messinese, scontro tra scooter: due giovani in ospedale, uno in coma

Grave incidente a Milazzo nella giornata di domenica, un giovane lotta tra la vita e la morte. Ecco cos'è successo.

Sono ore di apprensione a Milazzo, in provincia di Messina, per un grave incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di domenica 7 maggio in via Palmara.

Due giovani di 16 anni sono rimasti gravemente feriti a seguito di uno scontro frontale. I malcapitati sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso all’ospedale Fogliani di Milazzo per essere sottoposti alle cure del caso.

Incidente a Milazzo, giovane lotta per la vita

Il giovane in condizioni peggiori sarebbe stato trasportato all’ospedale Policlinico di Messina e sarebbe attualmente in coma. A quanto pare, nell’incidente stradale sarebbe rimasto coinvolto anche un terzo giovane. Per lui, comunque, si parlerebbe di condizioni non preoccupanti.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità del sinistro.