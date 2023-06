Incidente mortale a Mineo, le vittime sono Rocco Di Dio e Marika Ficicchia: “Dolore straziante”

Dolore e strazio per la morte di Rocco Di Dio e Marika Ficicchia, le due vittime dell'incidente stradale avvenuto a Mineo.

Hanno un nome le due persone che hanno perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto all’alba di domenica 11 giugno lungo la SS 385 di Palagonia, all’altezza dell’abitato di Mineo, in provincia di Catania. Si tratta di Rocco Di Dio, 25 anni, e Marika Ficicchia, 21 anni, originari di Niscemi.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione del sinistro, i due si trovavano a bordo di una Fiat Punto in compagnia di altre due persone e stavano rincasando dopo un sabato sera trascorso in compagnia di amici.

L’auto, per cause ancora da accertare, sarebbe finita contro una delle barriere di protezione poste ai margini della SS 385.

Lo schianto si è rivelato fatale per Rocco e Marika, mentre le altre due persone a bordo – un ragazzo di 23 anni e una giovane di 19 anni – sono rimaste ferite e trasportate all’ospedale “Gravina” di Caltagirone, sempre in provincia di Catania. Secondo alcune ipotesi formulate dagli inquirenti, all’origine del tragico schianto vi sarebbe l’alta velocità.

Amici in lacrime

Sono numerosi, in queste ore, i messaggi di cordoglio che si stanno moltiplicando sui social all’indirizzo delle due vittime. “Non si sono parole, date la forza alle vostre famiglie di andare avanti con questo dolore straziante nel petto”, scrive Viviana su Facebook. “Sarai per sempre nel mio cuore mpa Rò. Riposa in pace fratello non doveva andare così”, è il pensiero di Vincenzo.

Fonte foto: Facebook