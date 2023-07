Tragico scontro auto-furgone sulla Statale: morto anziano

Nuovo incidente mortale in Sicilia, a perdere la vita - nel tratto che collega Canicattì a Campobello di Licata (AG) - un uomo di 86 anni. Inutile l'intervento del 118 con l'elisoccorso.

Incidente mortale lungo la strada che collega Canicattì con Campobello di Licata, in provincia di Agrigento. A perdere la vita un anziano di 86 anni che si trovava a bordo della sua auto, una Fiat Panda vecchio modello.

Ecco i primi dati sul tragico sinistro, che è l’ennesimo in una Sicilia dove le morti in strada – purtroppo – si moltiplicano di giorno in giorno.

Incidente mortale tra Canicattì e Campobello, vittima anziano

L’uomo si sarebbe scontrato con un furgone. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia municipale intervenuta sul luogo dell’incidente, alla base del sinistro stradale ci sarebbe stata una mancata precedenza.

Dopo l’impatto con il furgone, l’auto sarebbe finita fuori strada. Sul posto oltre i carabinieri e il personale Anas, è atterrato l’elisoccorso per trasferire l’anziano all’ospedale ma durante il tragitto l’uomo, purtroppo, è spirato.