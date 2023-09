Schianto mortale tra moto e Fiat, vittima il dottor Vittorio Burrafato

Il medico, di origini siciliane, viveva da tempo in provincia di Firenze. Fatale lo schianto tra la sua moto e una Fiat condotta da un anziano.

Ancora una vittima siciliana: in seguito a un tragico incidente stradale nella frazione di Pietramala, a Firenzuola, in provincia di Firenze, è morto il dottor Vittorio Burrafato.

Il 53enne era originario di Ragusa.

Dottor Vittorio Burrafato morto in un incidente stradale

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica della tragedia, avvenuta nella mattinata di domenica 17 settembre. Secondo una prima ricostruzione, la moto del 53enne si sarebbe schiantata contro una Fiat Panda condotta da un anziano.

Nonostante l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, purtroppo, per il centauro non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la polizia municipale di Firenzuola per i rilievi di rito e il personale Anas per il ripristino della sede stradale.

Il dottor Vittorio Burrafato, medico, è stato primario di medicina per diversi anni e da tempo viveva in provincia di Firenze. In tanti lo ricordano in messaggi di cordoglio sui social. Alessandro, per esempio, scrive: “Dottore, per me eri come un fratello. Pensa che tre giorni fa ci eravamo sentiti per telefono. Fai buon viaggio, ti porterò sempre nel mio cuore“.

La tragedia a Porto Empedocle

Anche in Sicilia il weekend è stato tragico sul fronte degli incidenti stradali. In seguito allo schianto tra due moto a Porto Empedocle (AG), infatti, è morto l’operaio 54enne Sergio Burgio. Anche in questo caso, purtroppo, i soccorsi si sono rivelati inutili.

