Pericoloso incidente sulla Nazionale, coinvolti anche due politici

Incidente del venerdì sera a Marsala: miracolosamente solo lievi ferite e tanta paura per le persone coinvolte.

Brutto incidente sulla Nazionale di Marsala, in provincia di Trapani, nella sera di venerdì 29 settembre: sarebbero rimasti coinvolti due politici del Trapanese, l’assessore Peppe La Porta e il deputato regionale Dario Safina.

Entrambi, fortunatamente, starebbero bene.

Incidente sulla Nazionale a Marsala

Secondo una prima ricostruzione, sarebbero rimasti coinvolti due auto, una con a bordo i due politici e l’altra con un uomo e la figlia piccola seduta sul sedile posteriore. I due mezzi si sarebbero scontrati quasi frontalmente nei pressi di contrada Bambina.

In seguito allo scontro, fortunatamente, nessuno sarebbe rimasto ferito in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani per i rilievi di rito.

Immagine di repertorio