Paura in piazza Dante, ragazzo investito da scooter: corsa in ospedale

Incidente con un ferito a Canicattì (AG). Pare che alla guida vi fosse un giovane senza patente.

Nelle scorse ore si è registrato un brutto incidente in piazza Dante a Canicattì, in provincia di Agrigento, dove un pedone di 19 anni è stato investito da uno scooter in transito.

Per il ragazzo si è rivelato necessario il trasferimento al Pronto Soccorso dell’ospedale Barone Lombardo. Al momento non è noto il referto medico, ma dalle prime indiscrezioni sembra che le sue condizioni non siano particolarmente gravi.

Incidente in piazza Dante a Canicattì, pedone investito

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter – condotto, a quanto pare, da un giovane senza patente di guida – avrebbe travolto il 19enne nei pressi della nota piazza.

Sul posto, in seguito all’impatto, sono intervenuti i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile per i rilievi e gli accertamenti di rito. Il 19enne ferito è stato soccorso e trasferito in ospedale per le cure necessarie. Il conducente del mezzo a due ruote, invece, ha ottenuto una sanzione.