Dramma sulla Provinciale 20, gravissimo incidente stradale: interviene elisoccorso

Ennesimo grave incidente in Sicilia, impatto tra tre auto nel Ragusano: ambulanze, elisoccorso e forze dell'ordine sul posto.

Drammatico incidente sulla Strada Provinciale 20 a Comiso, nel Ragusano, nel percorso che porta a Santa Croce Camerina: si registra, purtroppo, un ferito grave.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 11 di oggi, mercoledì 16 agosto.

Grave incidente sulla Provinciale 20 a Comiso, un ferito grave

Sono ancora poche le informazioni su quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti ben 3 veicoli. In seguito al violento impatto, uno dei conducenti – un giovane a bordo di una Fiat Punto rossa – sarebbe rimasto ferito gravemente. In base alle prime informazioni, sarebbe stato trasferito in elisoccorso a Catania.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze. Si segnala traffico in tilt da e verso le zone balneari del Ragusano. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti del caso.

La tragedia di Ferragosto

Purtroppo non si tratta dell’unico incidente registrato negli ultimi giorni in Sicilia. Il Ferragosto si è rivelato tragico sulle strade siciliane: un uomo di 38 anni, Luigi Russello, è morto in seguito a un terribile sinistro in via Licata a Gela, in provincia di Caltanissetta. Sui social diversi i messaggi di condoglianze per la terribile tragedia, anche da parte del sindaco di Gela Lucio Greco.

Foto di Franco Assenza