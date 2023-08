Incidente mortale a Gela la notte di Ferragosto: ecco chi era la vittima

L'incidente nella notte di Ferragosto sulle strade di Gela ha portato all'ennesima vittima in Sicilia a causa dei sinistri stradali

L’incidente nella notte di Ferragosto sulle strade di Gela ha portato all’ennesima vittima in Sicilia a causa dei sinistri stradali. L’uomo morto che, da quanto si apprende, pare stava tornando a casa dopo aver finito il turno di lavoro è stato centrato da un’auto mentre era a bordo del suo scooter.

Il sinistro violentissimo che ha causato la morte dell’uomo di 38 anni è avvenuto in via Licata. Sui social diversi i messaggi di condoglianze per la terribile tragedia, anche da parte del sindaco di Gela Lucio Greco.

Chi era la vittima

Il 38enne che ha avuto la peggio nell’incidente avvenuto nella notte di Ferragosto era Luigi Russello, giovane dipendente della Tekra. A stringersi nel lutto vi è anche il primo cittadino del comune del Nisseno Lucio Greco che ha scritto su Facebook: “La perdita così inaspettata del giovane padre e lavoratore Luigi Russello, che avevo conosciuto ed apprezzato in occasione delle assemblee dei lavoratori Tekra, mi addolora e mi rattrista. Stretto in questo tragico giorno, sono vicino alla famiglia con tutto il mio affetto”.

Assieme al breve messaggio è stata condivisa anche la foto di Russello che si trova all’interno dell’articolo qui presente.