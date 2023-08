Tragedia sulle strade siciliane nella notte di Ferragosto, schianto mortale a Gela

Per cause ancora da chiarire una automobile si sarebbe scontrata con uno scooter in via Licata, nei pressi di via Etruria

Incidente stradale mortale nella notte di Ferragosto a Gela, in provincia di Caltanissetta. Per cause ancora da chiarire una automobile si sarebbe scontrata con uno scooter in via Licata, nei pressi di via Etruria.

Violento impatto tra auto e scooter

Nel violento impatto ha perso la vita un uomo a bordo del veicolo a due ruote. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i medici del 118 ma per il giovane centauro non c’e’ stato niente da fare. Indagini in corso per chiarire la dinamica del sinistro che è costato la vita all’uomo.

Foto Franco Assenza