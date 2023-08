Spaventoso incidente tra camion e furgone sulla Provinciale 25: elisoccorso sul posto

Spaventoso incidente nella mattinata a Ragusa: elisoccorso sul posto.

Brutto incidente tra un camion e un furgone lungo la Strada Provinciale 25, tra Ragusa e Marina di Ragusa: risultano due feriti, almeno uno di loro in gravi condizioni.

Necessario l’intervento dell’elisoccrso.

Incidente sulla Provinciale 25 a Ragusa, due feriti

Sono ancora poche le informazioni sulla dinamica di quanto accaduto nella mattinata di oggi, sabato 5 agosto. Secondo una prima ricostruzione, un camion avrebbe impattato contro un furgone all’altezza del Poggio del Sole. Distrutti i due mezzi.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso. Pare che i due conducenti siano rimasti feriti: uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Uno dei feriti sarebbe ricoverato all’ospedale di Ragusa, l’altro a Vittoria. Presenti anche i vigili del fuoco per soccorrere i feriti e i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. Nella zona interessata dall’incidente, temporaneamente chiusa al traffico, si registrato code e rallentamenti.

Foto di Franco Assenza, con supporto di Roberto Ficili