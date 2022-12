“Incredibile” incidente sulla Provinciale 71: auto si schianta contro guardrail, parabrezza distrutto

Sarebbe stato un incidente autonomo quello verificatosi lungo la Strada Provinciale 71, ad Agrigento: la prima ricostruzione.

Un altro brutto incidente in Sicilia, questa volta lungo la Strada Provinciale 71 a Zingarello, nella zona periferica di Agrigento.

Ferito, ma fortunatamente pare in maniera non grave, il conducente del veicolo interessato dal sinistro.

Incidente sulla Provinciale 71, auto contro guardrail ad Agrigento

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Il conducente avrebbe perso improvvisamente – per cause ancora da chiarire – il controllo della propria auto e sarebbe finito fuori strada, ribaltandosi sul fianco. Il veicolo sarebbe finito poi contro il guardrail.

Un impatto che ha lasciato l’auto quasi distrutta, ma che miracolosamente avrebbe provocato solo lievi traumi al conducente del mezzo.

Sul posto, dopo la segnalazione dell’incidente da parte di alcuni automobilisti in transito, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale agrigentino e i poliziotti della sezione Volante per occuparsi delle operazioni di soccorso e dei rilievi del caso. Sul luogo dell’incidente anche un’ambulanza per trasferire il malcapitato conducente dell’auto in ospedale per le cure necessarie.

Foto di Sicilia ONPress