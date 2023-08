Spaventoso incidente tra tre auto, cinque persone ferite: due gravi

Grave incidente a Roma, sono due le persone rimaste ferite più gravemente nel sinistro. Necessario il trasporto in ospedale.

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri in via di Baccanello, a Roma. Secondo le prime informazioni, tre auto sarebbero entrate in collisione, causando il ferimento di cinque persone, di cui due in gravi condizioni.

La ricostruzione dell’incidente

A rimanere coinvolti sono state una Volkswagen T-Roc, una Volkswagen Golf e un’Audi. Così come riportato da RomaToday.it, il conducente della prima auto sarebbe stato portato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea della Capitale.

L’altra persona grave, la donna che si trovava alla guida della Golf, è stata invece trasferita – sempre in codice rosso – all’ospedale Gemelli di Roma.

Meno preoccupanti, invece, le condizioni di salute delle altre tre persone. Sul posto dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia Municipale e i vigili del fuoco.