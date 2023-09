Violento scontro tra scooter elettrico e auto, grave incidente nel Catanese: ferito anziano

Incidente a Biancavilla, ferito un anziano. Un secondo impatto in città ha richiesto l'intervento di 118 e dei carabinieri.

Si è registrato nella serata di venerdì 15 settembre un terribile incidente in via Piccione a Biancavilla, in provincia di Catania.

C’è un ferito, un uomo anziano.

Incidente a Biancavilla, ferito anziano

L’incidente ha interessato uno scooter elettrico e un’auto. Secondo una prima ricostruzione, riportata dai colleghi di Video Star, lo scooter sarebbe stato urtato dall’altro mezzo. L’anziano alla guida dello scooter sarebbe rimasto ferito dopo il violento impatto e la conseguente caduta sull’asfalto.

Sul posto è accorsa un’ambulanza del 118, che ha trasferito il malcapitato al Pronto Soccorso. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Un secondo incidente, sempre secondo quanto riportato da Videostar, si sarebbe verificato sempre nella serata di ieri fra via Sant’Ambrogio e via Maria Santissima Addolorata a Biancavilla. Due ragazzini sarebbero rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave, in un sinistro autonomo. Entrambi i giovani, però, sono finiti al Pronto Soccorso. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Immagine di repertorio