Incidente sulla Siracusa-Catania: feriti in ospedale

Incidente lungo la Siracusa-Catania nella carreggiata in direzione della città aretusea all’altezza dello svincolo per Floridia. Resta ancora da stabilire la dinamica del sinistro avvenuto intorno alle 6:00 odierne. Sono rimaste coinvolte dallo scontro due macchine. Si tratta di una Nissan X Trail con a bordo un gruppo di giovani e una Ford Kuga che trasportava una donna insieme al papà. Sono rimaste ferite 5 persone. Tutti sono stati condotti da un’ambulanza del 118 all’ospedale Umberto I di Siracusa. Intervenuta la Polizia Stradale che ha deviato il traffico veicolare in uscita allo svincolo di Floridia per rientrare a Siracusa nord.