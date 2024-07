Dramma vicino al porto di Trapani: giovane investito, è grave

Date le gravi condizioni dopo l'impatto, il ragazzo è stato trasferito a Palermo.

Un giovane di 24 anni è stato investito a Trapani: l’incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino in via Ammiraglio Staiti.

Il ragazzo si trova ricoverato a Palermo.

Incidente a Trapani, giovane investito e ferito

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 24enne sarebbe stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali nei pressi del porto di Trapani, non lontano dalla zona d’imbarco per le Isole Egadi. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che hanno trasferito il giovane prima all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani e poi, data la gravità delle sue condizioni, a Palermo.

Sono in corso le dovute indagini sulla dinamica dell’accaduto.

Tragedia in autostrada

Nelle scorse ore si è registrato un incidente mortale sulla Palermo-Catania, all’altezza di Scillato (PA), in direzione del capoluogo regionale. La vittima è un uomo di 34 anni, in sella alla propria moto. Nulla da fare, purtroppo, per il malcapitato. Sul posto sono accorsi Polizia Stradale, personale Anas e operatori del 118 per le operazioni di soccorso e di gestione della viabilità.

Poche ore prima, una nuova giovane vittima della strada: il 23enne Pietro Costanzo, di Lentini, ha perso la vita a bordo di una Golf in seguito a un terribile incidente lungo la Strada Ragusana. Inutile l’intervento del 118 dopo lo scontro della Golf con un autoarticolato.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio