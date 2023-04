Minicar si schianta contro auto parcheggiate e si ribalta, giovane in ospedale

Ancora incidenti a Palermo. Il giovane che si trovava alla guida della Minicar è rimasto incastrato all'interno e poi soccorso.

Ancora incidenti stradali in Sicilia. L’ennesimo sinistro si è verificato nella notte tra sabato 15 e domenica 16 aprile lungo via Assoro, a Palermo.

Secondo la ricostruzione dei fatti, una Minicar condotta da un giovane sarebbe stata protagonista di uno schianto contro alcune auto parcheggiate.

I soccorsi

Il mezzo, successivamente all’impatto, si sarebbe ribaltato sull’asfalto. Il conducente è rimasto incastrato all’interno della Minicar e per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferire il malcapitato in ospedale per maggiori accertamenti. La dinamica dell’incidente stradale di via Assoro è stata verificata dagli agenti della Polizia Municipale.