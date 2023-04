Violento scontro tra due auto all’incrocio, feriti e traffico in tilt

L'impatto nella prima mattinata a Palermo, tra via Ausonia e via Val di Mazara.

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 7,20 in via Ausonia a Palermo, nei pressi dell’incrocio con via Val di Mazara.

Il bilancio è di due feriti, trasferiti in ospedale.

Incidente in via Ausonia a Palermo, scontro tra due auto

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi sarebbero state due auto, una Dacia Duster e una Chevrolet Matiz. L’impatto è avvenuto nei pressi di un semaforo all’incrocio tra via Ausonia e via Val di Mazara, tratto temporaneamente chiuso al traffico per permettere lo svolgimento dei rilievi di rito.

Pare che una delle due auto si sia ribaltata dopo il violento scontro. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per trasferire i feriti in ospedale e i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso. Giunti anche gli agenti della polizia municipale, a cui toccherà ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità. Registrato anche un rallentamento del traffico nella zona interessata dal sinistro.

Quello di via Ausonia, purtroppo, non è stato l’unico grave incidente nelle ultime ore in Sicilia. Un sinistro mortale, infatti, si è verificato nella notte lungo la A18 e ha provocato un decesso e il ferimento grave di una persona.

Immagine di repertorio