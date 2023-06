Grave incidente, Fiat Punto si scontra con scooter: ragazzine in ospedale

Sinistro in serata nell'Agrigentino: le due giovani ferite sono finite in ospedale.

Grave incidente stradale in via De Amicis a Canicattì, in provincia di Agrigento: in seguito all’impatto tra un’auto e uno scooter sono rimaste ferite due ragazzine di 14 anni.

Il sinistro si è verificato nella serata di ieri ed entrambe le ferite sono finite in ospedale.

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’auto – una Fiat Punto – e uno scooter si sarebbero scontrati in una strada vicina al luogo dove abitualmente si svolge il mercato locale di Canicattì.

In seguito al violento impatto, le due giovani a bordo dello scooter sono rimaste ferite. Una avrebbe riportato un sospetto trauma cranico, l’altra delle fratture. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito entrambe all’ospedale Barone Lombardo per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri e la polizia per i rilievi di rito e per individuare eventuali responsabilità per l’incidente.

