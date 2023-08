Scontro tra auto e furgone in via Ghezzi, mezzi invadono la carreggiata e bloccano il traffico

Nessun ferito ma tanta paura a Sciacca (AG) per un pericoloso incidente.

Si è registrato, nel pomeriggio di giovedì 17 agosto, un incidente stradale in via Ghezzi a Sciacca (in provincia di Agrigento).

Fortunatamente sembra che non ci siano stati feriti.

Incidente in via Ghezzi a Sciacca, la dinamica

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrati un’auto e un furgone e – in seguito all’impatto – i due mezzi avrebbero invaso la carreggiata. Fortunatamente sembra che nessuno degli occupanti sia rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri per i rilievi di rito.

Nel momento successivo all’incidente si sono registrati, naturalmente, code e rallentamenti del traffico.