Lo scontro e l’auto ribaltata, scatta la corsa in ospedale per una donna nel Trapanese

Il bilancio dell'incidente avvenuto nelle scorse ore a Marsala è di una persona ferita, la conducente di una delle due auto coinvolte.

Si è registrato, intorno all’ora di pranzo di venerdì 25 agosto, un brutto incidente stradale in via Mazara a Marsala, in provincia di Trapani.

C’è una persona ferita, per fortuna – pare – in condizioni non gravi.

Incidente in via Mazara a Marsala, un ferito

Rimane ancora da verificare la dinamica esatta del sinistro, che ha coinvolto due auto. Secondo una prima ricostruzione, dopo il violento impatto una di esse si sarebbe ribaltata su un fianco. La conducente sarebbe rimasta ferita e gli operatori del 118 l’avrebbero trasferita in ambulanza all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Fortunatamente, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per le operazioni di soccorso, i rilievi del caso e la gestione del traffico veicolare.

Tragedia nel Catanese

Conseguenze più gravi, purtroppo, dopo un altro incidente registrato a Scordia (in provincia di Catania). In seguito all’impatto tra una moto e un furgoncino, infatti, è morto un centauro 37enne. Il sinistro è avvenuto lungo la Strada Provinciale 28 nelle scorse ore e la notizia della morte dell’uomo ha sconvolto l’intera comunità.

Anche in questo caso la dinamica e le eventuali responsabilità rimangono da verificare e attualmente al vaglio degli inquirenti.

Immagine di repertorio